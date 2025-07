Marrëveshja e pensioneve me Italinë, 150 shqiptarë kanë nisur procedurat Mbi 150 shtetas shqiptarë kanë nisur procedurat në zbatim të marrëveshjes për njohjen e sigurimeve shoqërore me shtetin italian, e cila ka hyrë në fuqi nga data 1 Korrik 2025. Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Blendi Gonxhe, zhvilloi sot një takim me Valeria Vittimberga, drejtoreshë e Përgjithshme e Institutit Kombëtar të Sigurimeve Shoqërore në…