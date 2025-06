​Manchester United nënshkruan me brazilianin Cunha Manchester United, ka arritur marrëveshje me Wolverhampton Wanderers për transferimin e Matheus Cunha. Në njoftimin në faqen zyrtare të klubit nuk jepen detaje të marrëveshjes me futbollistin brazilian. Mediat britanike raportojnë se Djajtë e Kuq aktivizuan klauzolën e lirimit prej 62.5 milionë funte (rreth 83.5 milionë dollarë) në kontratën e Cunha, duke nënshkruar me sulmuesin…