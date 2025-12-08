Manchester United fiton bindshëm ndaj Wolves

Manchester United ka regjistruar një fitore të thellë 4:1 ndaj Wolves në Premier League, duke u ngjitur në vendin e gjashtë të tabelës dhe duke e çuar në pesë ndeshje serinë pa humbje si mysafir në kampionat. Wolves, që po kalon sezon shumë të dobët me vetëm dy pikë pas katërmbëdhjetë ndeshjeve të para, e…

Sport

08/12/2025 23:57

Manchester United ka regjistruar një fitore të thellë 4:1 ndaj Wolves në Premier League, duke u ngjitur në vendin e gjashtë të tabelës dhe duke e çuar në pesë ndeshje serinë pa humbje si mysafir në kampionat.

Wolves, që po kalon sezon shumë të dobët me vetëm dy pikë pas katërmbëdhjetë ndeshjeve të para, e ka nisur mirë takimin, por portieri Sam Johnstone ka ndalur dy raste të hershme.

United ka shënuar i pari në minutën e njëzet e pestë, kur Casemiro ka fituar një top në mesfushë dhe e ka nisur aksionin që e ka konkretizuae me gol nga Bruno Fernandes nga afërsia.

Pjesa e parë është mbyllur me barazim 1:1, pasi Bellegarde ka shënuar për Wolves pak para pushimit.

Por United e ka rikthyer epërsinë në fillim të pjesës së dytë me golin e Mbeumo, pas një depërtimi të Dalot.

Pas një ore lojë, mesfushori Mason Mount e ka realizuar golin e tretë pas një asistimi të Fernandes.

Dominimi i “Djajve të Kuq” ka vazhduar deri në fund, ndërsa penalltia e fituar pas prekjes së topit me dorë nga Yerson Mosquera është realizuar nga Bruno Fernandes, i cili e ka shënuar golin e dytë personal dhe e ka vulosur fitoren 4:1.

Kjo ka qenë humbja e tetë rresht për Wolves, që tashmë pritet të kalojë festat në fund të tabelës. Ndërkohë, Manchester United vazhdon garën për vendet evropiane.

Artikuj të ngjashëm

December 8, 2025

Nis në Kosovë projekti “FIFA Arena”, ky është qëllimi i tij

December 8, 2025

​Trump zbulon bisedën me Ronaldon në një telefonatë private

December 7, 2025

I pafat “Toki”, ndalet nga Ferizaji në “Fadil Vokrri”

December 7, 2025

Portieri i Gjilanit lëndohet pas përplasjes me Gnapi, intervenon ambulanca –...

December 7, 2025

Me lot në sy, Jordi Alba e Sergio Busquets pensionohen nga futbolli

December 7, 2025

Lëndohet sërish Nedim Bajrami, pak pasi u rikthye në formë

Lajme të fundit

Fjolla Morina hyn në Big Brother VIP Kosova 4

Pas eksperiencës njëjavore në “Grande Fratello”, Dolce rikthehet...

Hoxha: Vetëvendosje pothuajse të pandryshuar listën, ndryshime të...

Nesër temperaturat deri në 10 gradë Celsius