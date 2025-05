Manchester United dominon në Bilbao dhe hedh një hap të madh drejt finales së Ligës së Evropës

Manchester United ka marrë një fitore të thellë dhe shumë të rëndësishme në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Ligës së Evropës, duke mposhtur Athletic Bilbaon me rezultat të pastër 0:3 në “San Mamés”.

Skuadra angleze dominoi në pjesën e parë, duke e zgjidhur praktikisht ndeshjen brenda 45 minutave të para. Ishte Casemiro ai që zhbllokoi rezultatin në minutën e 30-të pas një aksioni të mirë të “Djajve të Kuq”.

Vetëm pesë minuta më vonë, situata u përkeqësua për vendasit, pasi mbrojtësi Vivian u ndëshkua me karton të kuq direkt për një ndërhyrje, duke e lënë skuadrën e tij me një lojtar më pak.

United nuk humbi kohë për të përfituar nga epërsia numerike: në minutën e 37-të, Bruno Fernandes realizoi nga pika e bardhë e penalltisë për 0:2, ndërsa vetëm pak minuta më vonë, në kohën shtesë të pjesës së parë (45’), kapiteni portugez realizoi edhe golin e tretë të skuadrës.

Pjesa e dytë kaloi pa gola, me United që administroi rezultatin dhe me Bilbao që nuk arriti të kërcënonte seriozisht portën angleze. Fitorja 0:3 i jep Manchester United një avantazh të madh përpara ndeshjes së kthimit në “Old Trafford”, ku ata do të kërkojnë vetëm konfirmimin e finales.

Ndeshja e kthimit pritet të zhvillohet javën e ardhshme dhe Athletic Bilbao do të ketë nevojë për një mrekulli për të përmbysur këtë rezultat ndaj një United-i shumë të motivuar për trofeun evropian.