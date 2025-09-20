Manchester United dhe Chelsea përballen sonte në “Old Trafford” – formacionet zyrtare

Një nga sfidat më të pritura të javës në Premier League zhvillohet sonte, ku Manchester United pret në shtëpi Chelsean, në një përballje që pritet të jetë e fortë dhe me shumë intensitet. Takimi luhet në stadiumin “Old Trafford” dhe fillon në ora 18:30, transmeton lajmi.net Të dy skuadrat kanë publikuar tashmë formacionet zyrtare, ku…

Sport

20/09/2025 18:08

Një nga sfidat më të pritura të javës në Premier League zhvillohet sonte, ku Manchester United pret në shtëpi Chelsean, në një përballje që pritet të jetë e fortë dhe me shumë intensitet.

Takimi luhet në stadiumin “Old Trafford” dhe fillon në ora 18:30, transmeton lajmi.net

Të dy skuadrat kanë publikuar tashmë formacionet zyrtare, ku nuk mungojnë emrat interesantë dhe ndonjë befasi:

Manchester United: Bayindir; Maguire, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Bruno Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Amad, Sesko

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo; Pedro Neto, Palmer, Estevão; João Pedro

Të dy ekipet synojnë fitoren për të qëndruar në garë për objektivat sezonale, ndërsa tifozët presin një ndeshje të zjarrtë dhe plot emocione./lajmi.net/

