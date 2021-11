Manastiri i Deçanit shpreh ngushëllime për viktimat në Gllogjan: Tragjedi e vërtetë

Nëpërmjet një postimi në llogarinë e tyre zyrtare në ‘Twitter’, nga ky institucion fetar e vlerësojnë rastin si “një tragjedi të vërtetë”, shkruan lajmi.net.

“Ngushëllime të sinqerta familjeve me rastin e të shtënave ndaj nxënësve të shkollës në Kosovë. Tragjedi e vërtetë”, thuhet në postimin e tyre.

Nga tre të vdekurit në Deçan, njëri nga ta ka qenë shoferi i autobusit që po ngaste mjetin i cili u sulmua nga një person i panjohur, ndërsa dy prej tyre ishin nxënës. /Lajmi.net/

Sincere condolences to the families on the occasion of the shooting at school children in #Kosovo Tragedy indeed https://t.co/vYdtr0QhWE

— Dečani Monastery (@DecaniMonastery) November 26, 2021