Man Utd pret që një prej këtyre dy emrave të mëdhenj të largohet nga klubi

Djajtë e Kuq kanë një vendim të madh për të bërë në portën e tyre, me De Gea i cili ka pasur një karriere të shkëlqyer në Old Trafford, por me shqetësime për formën e tij më të fundit, transmeton lajmi.net.

Henderson, ndërkohë, është një lojtar i ri jashtëzakonisht premtues, por ai nuk është dukur plotësisht bindës në garën e tij të fundit në ekipin e parë, i cili ndoshta tregon se ai nuk është ende gati të jetë zgjedhja e parë për një klub kaq të madh.

Sipas Sky Sports, Man Utd pret që një nga këta lojtarë do të jetë në rrugën e tyre jashtë klubit në merkaton e ardhshme të transferimeve.

Duke folur për CaughtOffside këtë javë, ish-asi i United Luke Chadwick pranoi se situata me De Gea dhe Henderson ishte një dhimbje koke e vërtetë për Ole Gunnar Solskjaer./Lajmi.net/