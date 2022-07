Man Utd ende në garë për Lisandro Martinez

Ndonëse oferta e parë iu refuzua nga klubi holandez, “Djajtë e Kuqë” nuk e kanë ndërmend të zmbrapsen për lojtarin i cili shkëlqeu në sezonin që lamë pas.

Sipas Fabrizio Romano, gara mbetet ende e hapur, pasi asgjë nuk ka përfunduar.

Vetë Martinez do ta dëshironte një ribashkim me Erik ten Hag, por këtë gjë do ta përcaktojë në masë të madhe edhe ecuria e bisedimeve në mes të palëve.

Në garë për futbollistin është edhe Arsenali. /Lajmi.net/