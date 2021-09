Man United regjistron tjetër shifër rekorde të shitjes së fanellave të Ronaldos

Pas mbërritjes së tij, klubi anglez konfirmoi se Cristiano do të bartë fanellën me numrin 7, siç e kishte në kohërat e tij të arta tek klubi anglez dikur.

Shitjet e fanellave të Ronaldos me numrin ‘7’ tani kanë arritur në 187.1 milion funte që kur Manchester United njoftoi zyrtarisht numrin e ri të Ronaldos në skuadër për këtë sezon.

Klubi anglez tani ka rimbursuar të gjithë tarifën prej 12.9 milion funteve që klubi i pagoi Juventusit për ta sjellë Ronaldon në Old Trafford, 13.1 milion në total.

Nga statistikat e ‘LoveTheSales’, pothuajse dy herë më shumë fanella ‘Ronaldo 7’ janë blerë këtë verë, krahasuar me fanellat e PSG-së ‘Messi 30’.

Detajet tjera nga këto statistika theksojnë se kërkimet në internet për ‘fanellën Ronaldo 7’ janë rritur me 600%, krahasuar me të dhënat e verës së kaluar.

Duket se klubi anglez tashmë ka përfituar jashtëzakonisht shumë me portugezin ende pa e zhvilluar asnjë ndeshje me klubin pas mbërritjes së tij, dhe mbetet të shihet se a do të përfitojnë edhe brenda fushës, me Ronaldon që i ka bërë me dije bashkëlojtarëve të tij se ata duhet ta fitojnë titullin këtë sezon. /Lajmi.net