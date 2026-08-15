Malisheva e “mirëpret” Vushtrrinë në Superligë me gjashtë gola

Nënkampioni i Kosovës, Malisheva, e ka nisur në mënyrën më të mirë të mundshme sezonin e ri në Superligë, duke triumfuar bindshëm ndaj skuadrës së rikthyer në elitë, Vushtrrisë. Malisheva ka shënuar fitore të thellë me rezultat 1-6, duke treguar që në ndeshjen e parë se synon të jetë një nga skuadrat pretendente për titullin…

Sport

15/08/2026 18:37

Nënkampioni i Kosovës, Malisheva, e ka nisur në mënyrën më të mirë të mundshme sezonin e ri në Superligë, duke triumfuar bindshëm ndaj skuadrës së rikthyer në elitë, Vushtrrisë.

Malisheva ka shënuar fitore të thellë me rezultat 1-6, duke treguar që në ndeshjen e parë se synon të jetë një nga skuadrat pretendente për titullin e kampionit, transmeton lajmi.net.

Për skuadrën malishevasit shënuan Dulaj, Uka, i cili realizoi dy herë, Kryeziu, Xhylani dhe Bushaj.

Ndërsa golin e vetëm për Vushtrrinë e realizoi Sahiti.

Me këtë triumf, Malisheva arkëton tri pikët e para dhe për momentin merr kreun e tabelës së Superligës./lajmi.net/

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