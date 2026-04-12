Magyar: I thamë po Europës, marionetat e Orban duhet të largohen nga institucionet
Bota
Hungarezët i kanë thënë “po Evropës” me këtë votim, thotë Magyar, ka raportuar BBC.
Qeveria e re ka një detyrë të madhe përpara, i thotë ai turmës së madhe, dhe u bën thirrje atyre të festojnë në paqe sonte, përpara se të fillojnë “shërimin” e vendit nesër.
Ai thotë se partia e tij do të punojë çdo ditë për të fituar besimin që iu dha me këtë fitore.
Magyar gjithashtu i bën thirrje Viktor Orbán të mos ndërmarrë asnjë veprim nga tani deri në largimin zyrtar nga detyra që do të pengonte punën e qeverisë së re kur ajo të formohet.
Ai thotë se “kukullat” e qeverisë Orbán duhet të largohen dhe institucionet e shtetit duhet të ndryshojnë.
Kontrollet dhe balancat do të rivendosen, zotohet ai, duke u thënë mbështetësve se do të rivendosë demokracinë hungareze.
Ndërsa flet, turma brohorit “Evropë”.
Ai thotë se Hungaria “nuk do të jetë më një vend pa pasoja”, duke shtuar se ata që “vjedhën nga vendi duhet të përballen me pasoja”.