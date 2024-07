LVV pret ndryshim të qasjes së BE-së në dialog, opozita skeptike

Partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje pret ndryshim të qasjes së Bashkimit Evropian në dialog pas zgjedhjes së strukturave të reja. Nga mazhoranca shpresojnë se me ardhjen e Kaja Kallas në krye të politikës së jashtme të BE-së, do të ndërtohet një strategji e re në dialog që mund të sjell rezultate. Mirëpo më skeptik për këtë janë në Partinë Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës.

Deputetja e LVV-së, njëherësh kryetarja e Komisionit parlamentar për politikë të jashtme, Arbëreshë Kryeziu-Hyseni, thotë për KosovaPress, se kryediplomatja e re e BE-së, do të ketë qasje ndryshe ndaj shteteve që shtypin dhe cenojnë demokracinë, siç është Serbia.

“Kam shpresë se zonja Kallas do t’i jap një qasje ndryshe krejt procesit të dialogut në përgjithësi dhe do të ketë qasje ndryshe ndaj shteteve që synojnë me shtyp apo shkel demokracinë siç bën Serbia në këtë rast…Zonja Kallas duke qenë nga një shtet që është në kufi me Rusinë dhe duke qenë se kanë pasur vazhdimisht probleme të sigurisë atje, besoj se e dinë shumë mirë sa e rëndësishme është ndërtimi i demokracisë dhe paqes në Ballkanin Perëndimor që synojnë t’i bashkohen BE-së. Besoj se Kallas do të ndërtojë një strategji të re në dialog që do të sjelltë rezultate pozitive”, thotë ajo.

Por një gjë të tillë nuk e pret deputetja e PDK-së, Ariana Musliu-Shoshi.

Deputetja opozitare deklaron se pavarësisht ndryshimeve në struktrat udhëheqëse, qasja e BE-së ndaj Kosovës në dialog do të vazhdojë të jetë e njëjtë.

“Nuk shoh që do të ketë qasje ndryshe sa i përket Kosovës. Ne duhet ta dimë se në institucione siç janë BE-ja dhe ShBA nuk ndryshohet qasja ani pse ndryshojnë personat të tjerë. Qasja është po ajo e njëjtë… Pavarësisht se kanë ndryshuar strukturat në BE, kemi njerëz të ri në pozita të ndryshme unë nuk shoh se mund të ketë ndryshim të qasjes ndaj Kosovës. Ku shoh se duhet të ketë ndryshim është te qeverinë e Kosovës”, shton ajo.

Mendim të njëjtë shpreh edhe deputetja e AAK-së, Time Kadrija.

“Pavarësisht ndryshimeve që mund të ndodhin politikat e Bashkimit Evropian nuk do të ndryshojnë, pasi janë 27 vendet e BE-së që i bëjnë politikat dhe që kanë qenë në lidhshmëri me procesin e dialogut….Megjithatë qasja e dialogut nuk mund të ndryshojë, pasi Kosova dhe kjo qeveri ka marrë obligime pasi ka pranuar marrëveshjen, planin e Ohrit për zbatim të marrëveshjes. Kosova ka marrë obligime karshi faktorit ndërkombëtar”, thekson ajo.

Ish-kryeministrja e Estonisë, Kaja Kallas pritet të jetë përfaqësuesja e Lartë e Politikës së Jashtme të Bashkimit Evropian.

Kryeministri Albin Kurti shpesh herë ka akuzuar kryediplamtin aktual të BE-së, Josep Borrell por edhe ndërmjetësin e BE-së në dialog, Miroslav Lajçak për njëanshmëri në dialog.