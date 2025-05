“Lutu që të gjesh një ekip që do të të transferoj” – Amorim i ashpër me yllin e United Një përplasje mes trajnerit të Manchester United, Ruben Amorim dhe yllit të skuadrës, Alejandro Garnacho raportohet të ketë ndodhur në “Carrington”. Sipas “Mail Sport”, Amorim ka shpërthyer kundër argjentinasit, transmeton lajmi.net “Ti më mirë të lutesh për ta gjetur një klub që do të nënshkruaj me ty”, raportohet t’i ketë thënë Amorim Garnachos gjatë përplasjes.…