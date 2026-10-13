Lushtaku për rastin e Lirim Mehmetajt: As Serbia nuk ka pasur aktakuza më të rënda për Thaçin sesa ata, e përgëzoj Policinë për punën e bërë
Deputeti i PDK-së, Mërgim Lushtaku në një prononcim për lajmi.net ka folur për përplasjen e fundit mes gazetarit, Lirim Mehmetaj që është kanosur. Lushtaku tha se ajo që ka ndodhur është absurditet me llojit të vetë. Ai është shprehur i habitur se si i shkruhet një njeriu vetëm pse ka dhënë në mendim. Deputeti i…
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Deputeti i PDK-së, Mërgim Lushtaku në një prononcim për lajmi.net ka folur për përplasjen e fundit mes gazetarit, Lirim Mehmetaj që është kanosur.
Lushtaku tha se ajo që ka ndodhur është absurditet me llojit të vetë. Ai është shprehur i habitur se si i shkruhet një njeriu vetëm pse ka dhënë në mendim.
Deputeti i PDK-së e ka përgëzuar Policinë e Kosovës për vendosjen në paraburgim të kërcënuesit të Mehmetajt.
“Është absurditet i llojit të vetë. Qëndrimi se të jesh me UÇK-në apo me kasapin e Ballkanit edhe me u distancu, besoj se është e qartë për popullin shqiptarë. Ne kërkujna nuk jemi duke i drejtuar gishte që ata janë me palën e armikut, por duhet ta dimë a janë me UÇK-në apo me kënd? Në këtë këndvështrim e kam parë të mirëqenë edhe qëndrimin e z.Fidan Jupolli. E përgëzoj, është në të drejtën e tij.”
“Kundërshtimi në këtë pikë është dobësi e tyre. Në këtë pjesën e Lirimit, është absurditet t’i shkruhet njeriut vetëm pse e ka dhënë një mendim të tij. Ndërsa pala tjetër, ne e dimë shumë mirë se Serbia nuk ka pasur aktakuza më të rënda sesa që ata kanë bërë për z.Thaçi dhe të tjerët. Ne sigurisht që e dënojmë çdo gjuhë kundër ish-krerëve të UÇK-së. Gjuha që po përdoret vetëm për të mbrojtur interesin personal dhe jo atë kombëtarë është e dënueshme. Duhet të ketë siguri më të madhe, e përgëzoj Policinë e Kosovës që e ka bërë punën e vetë.”, u shpreh ai./lajmi.net/