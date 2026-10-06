Lushaku: Sonte një natë e vështirë për shtetin e Kosovës

Shefja e deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Jehona Lushaku, e ka cilësuar si të vështirë natën e së martës për shtetin e Kosovës. Lushaku, përmes një postimi në Facebook, ka shprehur shqetësim për të ardhmen e vendit, duke theksuar se kjo është një natë e vështirë për Kosovën. “Një natë e vështirë për…

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06/10/2026 20:58

Shefja e deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Jehona Lushaku, e ka cilësuar si të vështirë natën e së martës për shtetin e Kosovës.

Lushaku, përmes një postimi në Facebook, ka shprehur shqetësim për të ardhmen e vendit, duke theksuar se kjo është një natë e vështirë për Kosovën.

“Një natë e vështirë për shtetin e Kosovës! Zot, bekoje Kosovën e të ardhmen e fëmijëve tanë!”, ka shkruar Lushaku.

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