Lule dhe dhurata, kush e surprizoi Bora Zemanin papritur

Bora Zemani është një nga moderatoret më të komentuara nga publiku shqiptar.

Ajo është prej disa kohësh, kryefjala e mediave rozë dhe si pasojë çdo postim i saj në rrjetet sociale kthehet në lajm, shkruan lajmi.net.

Së fundmi, Bora është surprizuar nga fansat e saj me rastin e fillimit të sezonit të ri televiziv, të cilët i kanë dhuruar një buqetë shumë të bukur me lule, një dhuratë dhe një letër, ku i kanë shprehur dashurinë e madhe.

Këto momente lumturie, moderatorja i ka ndarë në ‘Instastory’, duke i falenderuar.

Kujtojmë që këtë sezon Bora do të shfaqet si drejtuese e spektaklit “Dancing with the stars”, i cili pritet të fillojë shumë shpejt./Lajmi.net/