Lukaku ‘thumbon’ Ibrahimovicin: Zoti i vërtetë ka kurorëzuar mbretin e Milanos

Inter fitoi Scudetton e parë në 11 vitet e fundit dhe belgu ishte ndër më meritorët që i ndihmoi klubit të ‘thyejë’ dominimin e Juventusit për plotë nëntë vite, transmeton lajmi.net.

Me 21 gola në 33 ndeshje, Lukaku është golashënuesi kryesor i Interit këtë edicion.

Pas betejës ‘Mbreti kundër Zotit’, 27-vjeçari ka ‘thumbuar’ sërish suedezin përmes një postimi në Twitter.

“Zoti i vërtetë ka kurorëzuar mbretin. Tani, përkulu. Mbreti i Milanos”, shkroi ai./Lajmi.net/

The real god ✝️

has crowned the king!

Now bow down

Il nostro dio ✝️ ha incoronato i Re!

Ora inchinatevi!

King of Milano 😉👑 pic.twitter.com/n0gAiYWFTp

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) May 3, 2021