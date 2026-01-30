Lucas Paqueta zyrtarizohet te skuadra e re
Lucas Paqueta edhe zyratrisht është pjesë e Flamengos.
Braziliani është rikthyer te ish-skuadra e tij, pas gati shtatë viteve, kur u transferua te Milani.
Paqueta ka nënshkruar kontratë me skuadrën braziliane deri më 30 qershor të vitit 2030.
Flamengo ka paguar plot 42 milionë euro në drejtim të West Ham, për transferimin e 28-vjeçarit.
Ai do të veshë fanellën me numrin 20.