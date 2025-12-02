Lladrovci vazhdon me takime, kësaj radhe i “shtrëngon” duart me Shpend Ahmetin – a mund të aderoj në PDK?
Nuk janë parë më të afërt sesa në këtë foto që protagonistë ka kryetarin e Drenasit Ramiz Lladrovci dhe ish-kryetarin e Prishtinës, Shpend Ahmeti, i cili prej kohësh qëndon jo-aktiv në politikë.
Ramiz Lladrovci, i cili fitoi zgjedhjet në Drenas është një nga politikanët më aktiv në vend, duke realizuar kohe pas kohe takime të ‘pazakonta’, sikur ky me Shpend Ahmetin.
Dyshja të buzëqeshur kanë shtrënguar duart fort, duke lënë dyshime për ndonjë paralajmërim të mundshëm meqenëse jemi në kohën e zgjedhjeve.