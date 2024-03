Lladrovci për Hamzën: Dua të përgëzoj vendimin njëzëri për këtë propozim, përgëzime Kryeministër

Kryetari i Drenasit, Ramiz Lladrovci, ka përgëzuar Bedri Hamzën për kandidimin e tij për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës.

Lladrovci i ka thënë Hamzës se me kandidimin e tij Drenasi do të ketë ndryshme, pasi që për katër vite komuna e Drenasit është përballur me kufizime buxhetore për ecjen e projekteve kapitale.

Lladrovci ndër të tjera shprehet optimist se Hamza do të jetë kryeministri i ardhshëm i Kosovës.

Fjalimi i plotë:

I nderuari kryetar Memli Krasniqi,

E nderuara Kryesi e punës,

Anëtarë të Këshillit Drejtues,

E mora fjalën, të japë dy tri vlerësime shumë pozitive, të jap përkrahjen e plotë për Kryeministrin tonë, dhe t’ju ftoj të mos i përsëritni gabimet e zgjedhjeve të kaluara lokale.

Ju përgëzoj miku im, Memli, për vendimin e propozimit për Kryeministër të Bedri Hamzës.

Shembulli Juaj, dëshmon përkushtimin partiak, njëherësh modestinë dhe devotshmërinë për të çuar kauzën e partisë së lirisë, partisë së çlirimit, Partinë Demokratike.

Dua ta përgëzoj Bedri Hamzën që në këtë devalvim të plotë aktual ekonomik, e merrni përsipër perspektivën dhe zhvillimin e këtij vendi.

Miku im Bedri, ju do të keni sukses ta ringjallni ekonominë, do ta ngritni më lartë, sepse, kjo ekonomi sot, ma poshtë nuk ka ku të shkojë.

Dua të përgëzoj vendimin njëzëri për këtë propozim. Besoj fort se Bedri Hamza është kandidaturë e kompletuar, me përvojë, me aftësi të dëshmuara dhe njëherësh, gëzon respektin e përkrahjen edhe jashtë Kosovës, edhe nga aleatët tanë historik.

Ju garantoj e siguroj se në bastionin e UÇK-së dhe të PDK-së, në Drenas- zemrën e Kosovës, do të angazhohemi me tërë forcat për çdo votë, për kryeministrin tonë, Bedri Hamzën.

Në këtë situatë kur për katër vjet, në komunën tonë, nuk është hedhë as një lopatë me beton për projektet kapitale nga niveli qendror, qytetarët do ta mirëpresin këtë kandidaturë si rrugë të vetme për zhvillim.

Konstanta e shtetit, duhet të kthehet aty ku e ka vendin. Variablat i kanë kushtue dhe do t’i kushtojnë vendit tonë, këtë, tashmë, qytetaeët e kanë vërejtë.

Por, dihet se heqja dorë nga ideja, edhe kur është gabim, është veti e trushpëlarëve, dhe kërkohet betejë e fortë e demaskimit të mashtrimit.

Demaskimi i mashtrimit nuk mund të bëhet me keqbërës, sepse, ata luftojnë për lëkurën e vet, jo për qytetarët, as për Kosovën, as për rrugën tonë të fuqizimit të shtetit.

Ndryshe shihet e komentohet një foto në Prishtinë, ndryshe në komunën e Drenasit. Kërkoj të mos mashtroheni nga joshjet e keqbërësve, sepse, nëse vjen një me një foto, dy largohen nga ne edhe pa foto.

Kërkoj të hidhet vëmendja te votuesit që votojnë për herë të parë dhe te të papërcaktuarit.

Ju ftoj t’i shtrëngojmë radhët, të mos lejojmë të kthehet Serbia.

Ju ftoj të bëjmë më të mirën, për Kosovën dhe kombin.

Kryetar Memli Krasniqi, ne jemi gati!

Kryeministër Bedri Hamza, ne në Drenas, me tërë energjitë tona, do ta japim përkrahjen e plotë dhe me bindje të fuqishme se fati i Kosovës, do të jetë në duar të sigurta, brenda vlerave euro-atlantike.

Në këtë angazhim tonin atdhetar, sepse, politika u pa çka është në këto katër vitet e fundit nga kjo qeverisje, do ta gjejmë sërish fillin e zhvillimit ekonomik, ndaljen e migrimit, kthimin e besimit dhe bashkëpunimin e aleatëve tanë që na ndihmuan në ditët më të rënda.

Ne nuk guxojmë të ndalemi për të mos u ndalur Kosova.

Përgëzime Kryetar, përgëzime Kryeministër!

Ju faleminderit!