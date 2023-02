Liverpooli synon top-4, tjetër fitore në Premier League

Skuadra e Liverpoolit ka shënuar fitore si mysafir i Newcastle United në xhiron e 24-të në Premier League me rezultatin 2-0.

Pjesa e parë ishte vendimtare në këtë takim. Në minutën e 10’të të ndeshjes mysafirët gjetën rrugën e golit me anë të Drawin Nunez, shkruan Lajmi.net

Rezultati u dyfishua në minutën e 17’të me anë të C. Gakpo. Kurse vetëm pesë minuta më vonë, ekipi vendas mbeti me një lojtar më pak në fushë, pasi portieri Nick Pope u ndëshkua me kartonin e kuq direkt.

Ai preku topin me dorë jashtë 16-metërshit, duke u penalizuar kështu edhe me mungesën në finalen e madhe të Carabao Cup.

Me këtë fitore ekipi i Jurgen Klopp ngritët në pozitën e 8-të me 35 pikë, aq sa ka edhe vendi i 7-të, Brightoni (35)./Lajmi.net/