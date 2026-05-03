​Kurti takohet me liderë evropianë në kuadër të Samitit në Jerevan, përmend edhe një bisedë me kryeministrin britanik

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka marrë pjesë në darkën zyrtare të organizuar nga Presidenti i Armenisë, Vahagn Khachaturyan, në kuadër të Samitit të Komunitetit Politik Evropian (EPC), që po mbahet në Jerevan. Në pritjen zyrtare, Kurti u mirëprit nga Kryeministri i Armenisë, Nikol Pashinyan, dhe Kryetari i Kuvendit armen, Alen Simonyan. Gjatë…

Lajme

03/05/2026 22:48

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka marrë pjesë në darkën zyrtare të organizuar nga Presidenti i Armenisë, Vahagn Khachaturyan, në kuadër të Samitit të Komunitetit Politik Evropian (EPC), që po mbahet në Jerevan.

Në pritjen zyrtare, Kurti u mirëprit nga Kryeministri i Armenisë, Nikol Pashinyan, dhe Kryetari i Kuvendit armen, Alen Simonyan. Gjatë mbrëmjes, ai zhvilloi bashkëbisedime me liderë dhe përfaqësues të lartë të vendeve pjesëmarrëse, ku u diskutua për zhvillimet aktuale në Evropë dhe më gjerë, si dhe për mundësitë e thellimit të bashkëpunimit ndërmjet shteteve.

Në këtë kuadër, Kurti pati takime me Kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer, Presidentin e Këshillit Evropian, António Costa, Presidentin e Zvicrës, Guy Parmelin, Zëvendëspresidenten e Bullgarisë, Iliana Iotova, Kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, Presidentin e Malit të Zi, Jakov Milatović, Kryeministrin e Norvegjisë, Jonas Gahr Støre, Sekretarin e Përgjithshëm të OSBE-së, Feridun H. Sinirlioğlu, Kryeministrin e Andorrës, Xavier Espot Zamora, anëtarin e Presidencës së Bosnjë dhe Hercegovinës, Denis Bećirović, si dhe Kryeministren e Lihtenshtajnit, Brigitte Haas.

Sipas Kurtit, këto takime shërbyen për shkëmbim idesh dhe qëndrimesh mbi çështje me interes të përbashkët, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit dhe koordinimit në nivel evropian.

Artikuj të ngjashëm

May 4, 2026

​Parashikimi i motit për javën e ardhshme

May 3, 2026

Varoufakis: Nacionalizmi arsyeja kryesore pse Greqia s’e ka njohur deri tash...

May 3, 2026

Kancelari Merz për tërheqjen e trupave amerikane nga Gjermania: E ekzagjeruar,...

May 3, 2026

​Irani thotë se SHBA-të i janë përgjigjur propozimit të tij të...

May 3, 2026

OPEC+ njofton për shtimin e prodhimit të naftës pas rritjes së çmimeve

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

Lajme të fundit

​Parashikimi i motit për javën e ardhshme

Varoufakis: Nacionalizmi arsyeja kryesore pse Greqia s’e ka...

Kancelari Merz për tërheqjen e trupave amerikane nga...

Presidenti i Zvicrës njofton për biseda të shkurta...