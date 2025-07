Liverpooli shpërblen me miliona euro familjen e Diogo Jotas Skuadra e Liverpulit ka bërë një gjest human ndaj familjes së Diogo Jotas, i cili vdiq të ejten me 3 korrik, pas një aksidenti tragjik, ku humbi jetën bashkë me vëllaun e tij Andre Silva. Klubi anglez ka bërë me dije se pas ndarjes tragjike nga jeta të Diogo Jotës, do të garantojë mbështetje të…