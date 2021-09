Lista Serbe tregon çfarë kërkoi nga KFOR-i në veri

KFOR -i do të jetë i pranishëm në terren dhe nuk do t’i heqë barrikadat me forcë, konfirmoi nënkryetari i Listës Serbe, Igor Simiq, pas takimit me komandantin e KFOR -it, gjeneralmajor Frank Federici.

Pas takimit me përfaqësuesit e misionit ushtarak ndërkombëtar në Kosovë, kryetarët e komunave veriore nga Kosova erdhën në Jarinje dhe Bërnjak për të informuar qytetarët për rezultatin e bisedimeve.

Nënkryetari i Listës Serbe, Igor Simiq, tha në një deklaratë për TV Most se gjëja më e rëndësishme ishte që komandanti i KFOR -it tha qartë se KFOR -i nuk do të ndërhynte në temat politike dhe se ata do të ishin të pranishëm në terren në mënyrë që ata mund të parandalojë incidentet e mundshme, transmeton lajmi.net.

“Ne e dimë shumë mirë se ishin 17 prej tyre, kryesisht këtu në vendkalimin Bërnjak, dhe se gjithçka u shkaktua nga anëtarët e ROSU-s. Komandanti i KFOR -it tha gjithashtu se KFOR -i nuk ka ndërmend të heqë me forcë bllokadat, kjo është ajo që ne mirëpresim. Ne këmbëngulëm që KFOR -i të ishte i pranishëm, që në përputhje me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB -së, që të monitoronte dhe kontrollonte këtë proces, sepse në periudhën e mëparshme ne mund të shihnim që ROSU po abuzonte me njerëzit tanë aty ku ishin të vetmuar, siç ishin tre serbë që mbledhin dru. Ajo që është e rëndësishme është që ne duhet të ruajmë qetësinë, duhet të jemi të përmbajtur, të mos biem pre e provokimeve sepse është e qartë që Prishtina dëshiron të përfitojë nga situata aktuale dhe të provokojë incidente.

“Nga ana tjetër, KFOR do të jetë në terren, në mënyrë që të mund të kontrollojë situatën dhe të parandalojë incidentet e mundshme, domethënë të monitorojë sesi forcat speciale shqiptare, të armatosura deri në dhëmbë, sillen ndaj popullit serb,” ​​tha Simiq.

Nënkryetari i Listës Serbe, Igor Simiq, thotë se kjo është dita e tetë e protestës së serbëve në veri të Kosovës kundër vendimit të Kosovës për të parandaluar lirinë e lëvizjes. /Lajmi.net/