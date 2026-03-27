Lirohen 4 shqiptarët e arrestuar në Serbi

27/03/2026 21:44

Katër shtetasit shqiptarë të ndaluar nga autoritetet serbe janë liruar pa masë penale, pas përfundimit të seancës gjyqësore në Prokurorinë e Lartë Publike në Beograd.

Lajmi është konfirmuar nga zëdhënësi i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, Alteo Hysi për A2 CNN.

Sipas vendimit të gjykatës, katër shqiptarët, janë liruar pa asnjë masë penale, dhe u janë sekuestruar telefonat celularë me të cilët janë realizuar videot,

Gjithashtu Hysi sqaron se do të largohen nga territori i Serbisë pas përfundimit të procedurave.

Autoritetet serbe kanë pretenduar se videot e realizuara përmbajnë elemente të nxitjes së urrejtjes kombëtare, fetare dhe racore.

Artikuj të ngjashëm

March 27, 2026

Kushtetuesja rrëzon kërkesën e PDK-së për pezullimin e liberalizimit të tregut...

March 27, 2026

‘‘E pavërtetë’’ – Qytetari mbulon pankartën e ekspozitës me të dhënat...

March 27, 2026

Hoti kërkon tërheqjen e materialeve për masakrat: Faktet janë gabim, cenojnë...

March 27, 2026

“48 shqiptarë të armatosur të vrarë në burgun e Dubravës”, Shkëlzen...

March 27, 2026

FBI konfirmon se drejtori i saj ishte shënjestër e hakerëve: Asnjë...

March 27, 2026

Rubio mbërrin në Francë me mesazh për G7-n: Bëni më shumë rreth Iranit

Lajme të fundit

Kushtetuesja rrëzon kërkesën e PDK-së për pezullimin e...

‘‘E pavërtetë’’ – Qytetari mbulon pankartën e ekspozitës...

Hoti kërkon tërheqjen e materialeve për masakrat: Faktet...

“48 shqiptarë të armatosur të vrarë në burgun...