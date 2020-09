Ligji i ri për Brexit “nuk do t’i prishë planet” për tregti me BE-në

Qeveria britanike do të prezantojë një ligj të ri që mund të ndryshojë planet për dogana pas Brexitit me Bashkimin Evropian – mirëpo zyra e kryeministrit britanik ka mohuar që mund të heqë dorë nga traktati ekzistues.

Të dyja palët janë pajtuar më 2019 për kushtet e largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian, duke përfshirë edhe kushtet për tregti në të ardhmen në Irlandën Veriore.

Raportet sugjerojnë se ligji i ri mund të “përmbysë” forcën ligjore të marrëveshjes paraprake – përkatësisht pjesën për largim.

Mirëpo zyra e kryeministrit britanik ka thënë se do të bëjë “sqarime të vogla në zona jashtëzakonisht specifike”.

Bashkimi Evropian në anën tjetër ka thënë se “zbatimi i plotë” i marrëveshjes për largim të Britanisë është “parakusht për negociatat e marrëdhënieve në të ardhmen” në mes të bllokut evropian dhe Mbretërisë së Bashkuar.

Ky lajm vjen teksa palët fillojnë një tjetër javë të negociatave për marrëveshje tregtare të së ardhmes.

E ashtuquajtura periudhë tranzitore – që ka nisur së zbatuari prej kur Britania është larguar nga BE-ja në muajin janar – do të përfundojë më 31 dhjetor, andaj të dyja palët janë duke tentuar të arrijnë marrëveshje para kësaj kohe.

Megjithatë, kryeministri britanik, Boris Johnson ka thënë se nëse marrëveshja nuk arrihet në takimin e Këshillit Evropian më 15 tetor, të dyja palët duhet të vazhdojnë rrugën ndaras, që nënkupton se Britania do të duhet të negociojë për tregti me BE-në sikurse me të gjitha vendet tjera në botë.

Vendimi për largim të Britanisë nga BE-ja ka ardhur pasi 52 për qind e votuesve kanë votuar për dalje të Britanisë nga BE-ja kundruall 48 për qind që kanë kundërshtuar atë, në referendumin e mbajtur më 2016.​/rel