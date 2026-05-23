Liga e Parë drejt finaleve, gjithçka vendoset në javën e fundit
Liga e Parë e Kosovës në futboll po shkon drejt një përfundimi spektakolar, me xhiron e fundit që pritet të jetë vendimtare për fatin e shumë skuadrave që synojnë inkuadrimin në Superligë. Vetëm 90 minuta para fundit të sezonit, gara mbetet plotësisht e hapur dhe tensioni është në kulm.
Në qendër të vëmendjes janë disa përballje direkte që mund të përcaktojnë gjithçka. Dueli mes Vëllaznimit dhe Vushtrrisë, si dhe ai ndërmjet Dinamos së Ferizajit dhe Lirisë, konsiderohen si finale të vërteta, ku çdo gabim mund të jetë fatal për ambiciet e skuadrave.
Vushtrria hyn në këtë javë si liderë me një avantazh minimal në pikë ndaj ndjekësve më të afërt, ndërsa Feronikeli ’74 dhe Dinamo vazhdojnë të ushtrojnë presion të madh për dy vendet që sigurojnë ngjitjen direkte. Në garë mbetet edhe Vëllaznimi, që kërkon përmbysjen në momentet e fundit, si dhe Liria, e cila ruan ende shpresat matematikore për një mrekulli.
Kjo diferencë e vogël pikësh ka bërë që sezoni të kulmojë me një dramë të vërtetë sportive, ku çdo gol mund të ndryshojë renditjen dhe fatin e skuadrave. Ndërkohë, Feronikeli ’74 shihet si favorit për të përfituar nga kalendari më i lehtë në ndeshjen e fundit.
Përveç luftës për Superligë, edhe ndeshjet tjera të javës së fundit pritet të kenë rëndësi për pozitat në tabelë, duke e bërë këtë xhiro një nga më emocionueset e viteve të fundit në futbollin kosovar.