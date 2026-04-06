Lideri i Iranit thyen heshtjen, lëshon një deklaratë të rrallë publike

06/04/2026 23:35

Ayatollah Mojtaba Khamenei ka shprehur ngushëllimet e tij për vrasjen e shefit të inteligjencës së Gardës Revolucionare Islamike.

Khamenei tha se Gjeneral Major Majid Khademi iu bashkua një “vije të palëkundur luftëtarësh dhe luftëtarësh” për të sakrifikuar jetën e tyre.

Ndryshek, Khamenei i ri nuk është parë ose dëgjuar për të në publik që kur ai pasoi të atin si udhëheqës suprem.

Trump: Ne jemi fituesit, Iranin e kemi mposhtur ushtarakisht

Deklarata e ti vjen pasi ushtria izraelite mori përgjegjësinë për vrasjen e shefit të inteligjencës së IRGC-së, Seyyed Majid Khademi.

Forcat Mbrojtëse të Izraelit thanë se ai u “eliminua” në një sulm në Teheran të dielën.

“Khademi ishte një nga komandantët më të lartë të IRGC-së dhe kishte grumbulluar përvojë të gjerë ushtarake dhe të sigurisë gjatë shumë viteve”, thanë Forcat.

Sulmet izraelite kanë vrarë dhjetëra udhëheqës të lartë iranianë, përfshirë babanë e Khameneit.

