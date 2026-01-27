Lichtsteiner prezantohet te Baseli, e përmend Shaqirin para mediave

Stephan Lichtsteiner është emëruar trajneri i ri i Baselit. Ai e zëvëndësoi Ludovic Magnin, i cili u shkarkua dje ndonëse fitoi ndeshjen e fundit ndaj Zurichut. Në këto momente, Lichtsteiner po mban konferencën e tij të parë për shtyp si trajner i ri, ku nuk munguan lëvdatat për ish-bashkëlojtarin e tij, Xherdan Shaqiri. “Nuk e…

Sport

27/01/2026 11:34

Stephan Lichtsteiner është emëruar trajneri i ri i Baselit.

Ai e zëvëndësoi Ludovic Magnin, i cili u shkarkua dje ndonëse fitoi ndeshjen e fundit ndaj Zurichut.

Në këto momente, Lichtsteiner po mban konferencën e tij të parë për shtyp si trajner i ri, ku nuk munguan lëvdatat për ish-bashkëlojtarin e tij, Xherdan Shaqiri.

“Nuk e mendova kurrë se do të arrinte deri këtu. Mezi pres të punoj me të. Ai është një futbollist i shkëlqyer”, tha Lichtsteiner.

Lichtsteiner, ndeshjen e tij debutuese si trajner i Baselit do ta ketë në Ligën e Evropës ndaj Viktoria Plzenit, këtë të enjte.

Artikuj të ngjashëm

January 27, 2026

Tifozët e Atalantës “hakuan” sigurinë e stadiumit dhe vendosën kodin më...

January 26, 2026

Kryetari Hyseni, uron kampionët e KF Drita për trofeun e Superkupës...

January 25, 2026

Drita fiton Superkupën e Kosovës, mposht Prishtinën

January 25, 2026

Drita e trofeve, mposht Prishtinën dhe fiton Superkupën e Kosovës

January 25, 2026

Klubi i madh anglez nis kontaktet me Xabi Alonson për postin e trajnerit

January 25, 2026

Prishtina apo Drita? Kush do të fitojë Superkupën e Kosovës

Lajme të fundit

Edita Tahiri: Diplomacia e Ukrainës duhet të bazohet...

Prokuroria kërkon dënimin e Alidemjat për krime lufte, mbrojtja lirimin e tij

Gjendet drogë në burgun e Dubravës, konfiskohen 6 gramë marihuanë

Rritje historike e kredive në Kosovë, arrijnë në 2.684 miliardë euro