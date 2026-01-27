Lichtsteiner prezantohet te Baseli, e përmend Shaqirin para mediave
Stephan Lichtsteiner është emëruar trajneri i ri i Baselit.
Ai e zëvëndësoi Ludovic Magnin, i cili u shkarkua dje ndonëse fitoi ndeshjen e fundit ndaj Zurichut.
Në këto momente, Lichtsteiner po mban konferencën e tij të parë për shtyp si trajner i ri, ku nuk munguan lëvdatat për ish-bashkëlojtarin e tij, Xherdan Shaqiri.
“Nuk e mendova kurrë se do të arrinte deri këtu. Mezi pres të punoj me të. Ai është një futbollist i shkëlqyer”, tha Lichtsteiner.
Lichtsteiner, ndeshjen e tij debutuese si trajner i Baselit do ta ketë në Ligën e Evropës ndaj Viktoria Plzenit, këtë të enjte.