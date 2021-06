Librat e gatimit të Marilyn Monroe dalin në ankand me çmim marramendës

Librat e gatimit të Marilyn Monroe, dy të vetmet që konfirmohen se ishin në pronësi të ikonës, ofrojnë një paraqitje të shkurtër të jetës së saj personale së bashku me dietën e saj dhe ato pritet të arrijnë deri në 75,000 dollarë, shkruan TMZ, transmeton lajmi.net.

Librat – “The New Fanny Farmer Boston Cooking-School Cook Book” dhe “The New Joy of Cooking”, u botuan të dy në fillim të viteve 1950 dhe janë në formë të mirë për të qenë 7 dekada të vjetër, por natyrisht, përmbajtja e tyre është vështirë e tërhequr.

Në vend të kësaj, është fakti që disa shënime të shkruara me dorë përfshihen në librat e gatimit, duke përfshirë një menu liste për mishin “Bourguignon” dhe supën e kockave të palcës, një listë e blerjeve të ushqimeve dhe një kartë biznesi ushqimesh në të cilën ajo shkroi një adresë të Doheny Drive në anën e pasme .

Ekziston edhe një prerje gazete e një recete për lazanjat me djathë si dhe një dietë me opsione për të tre vaktet.

Sipas dietës, Marilyn konsumonte ose lëng portokalli ose kumbulla të thata çdo ditë për mëngjesin e saj në oërn 8 së bashku me bukë të thekur dhe drithëra.

Ajo i shtonte karbohidratet për drekë dhe kishte zgjedhjen e viçit, pulës, qengjit, bukës së ëmbël, peshkut ose mëlçisë së pulës për darkë.

Marilyn gjithashtu kishte dy ushqime të planifikuara me qumësht dhe biskota dhe mbylli gjithçka në fund të natës me vezë në orën 23:00.

Librat e gatimit të Marilyn Monroe dalin në ankand më 22 qershor në Galeritë e Ankandit Siegel dhe vlerësohet se do të shiten për diku nga 50-75 mijë dollarë.