Alba Festival edhe këtë vit do të mbledh emra të njohur të artistëve shqiptar.

Mes tyre pjesëmarrjen e ka konfirmuar edhe Ledri njëherish reperi më i pëlqyer në estradë, shkruan lajmi.net.

Njoftimin e bëri me anë të një postimi në instastory ku tregoi se me 4 dhe 5 shtator do jetë pranë fansave të tij në Zvicër.

“ 4/5 shtator, Zurich, @albafestival, mushnu energji”, ka shkruar reperi krahas fotografisë.

Ndryshe, “Dale” është kënga e tij bashkë me Kidën dhe Butrintin e cila arriti 38 milion klikime./Lajmi.net/