LDK zyrtarizon kandidatin e saj për kryetar të Rahovecit

Lidhja Demokratike e Kosovës do të garojë në Rahovec me kandidatin Burim Krasniqi.

Këtë lajm e ka bërë të ditur Avdullah Hoti, i cili ka thënë se Burim Krasniqi, me mbështetje të plotë të Degës u nominua Kandidat për Kryetar të Komunës së Rahovecit.

“Në përputhje me Statutin e LDK-së, Kryetari i Degës së LDK-së në Rahovec, Burim Krasniqi, me mbështetje të plotë të Degës u nominua Kandidat për Kryetar të Komunës së Rahovecit. Kryesia e Degës gjithashtu iu dha besimin këshilltarëve aktual të LDK-së në Kuvendin Komunal që të kandidojnë prapë në konsultim me nëndegët e tyre përkatëse. Kandidatët e tjerë do të caktohen në konsultim me nëndegët. Na priftë e mbara. Suksese Kryetarit të Degës, z. Burim Krasniqi”, ka shkruar Hoti në Facebook.

Lidhja Demokratike e Kosovës ditë më parë ka zyrtarizuar kandidaturat për zgjedhjet lokale në disa prej komunave.

Këta janë kandidatët:

– Kandidat për kryetar të Komunës së Prishtinës, Përparim Rama;

– Kandidat për kryetar të Komunës së Podujevës, Ekrem Hyseni;

– Kandidat për kryetar të Komunës së Pejës, Gazmend Muhaxheri;

– Kandidat për kryetar të Komunës së Suharekës, Ardian Shala;

– Kandidat për kryetar të Komunës së Lipjanit, Imri Ahmeti;

– Kandidat për kryetar të Komunës së Fushë Kosovës, Burim Berisha;

– Kandidat për kryetar të Komunës së Vitisë, Sokol Haliti;

– Kandidat për kryetar të Komunës së Vushtrrisë, Xhafer Tahiri;. /Lajmi.net/