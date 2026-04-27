LDK: VV po përmbys rendin kushtetues, paralajmëron përgjegjësi për “puçin”

27/04/2026 23:39

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka reaguar ashpër ndaj zhvillimeve në Kuvendi i Kosovës gjatë seancës për zgjedhjen e Presidentit, duke akuzuar Lëvizja Vetëvendosje për shkelje të rëndë kushtetuese.

Në një komunikatë për media, LDK ka deklaruar se nisja e votimit pa kuorum përbën përmbysje të rendit kushtetues dhe cenim të drejtpërdrejtë të shtetit.

“Sonte, në seancën e thirrur për Zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje inicoi përmbysjen e rendit kushtetues të Republikës së Kosovës”, thuhet në reagim.

Sipas LDK-së, procedimi i votimit pa numrin e nevojshëm të deputetëve është sabotim i Kushtetutës.

“Nisja e procesit të votimit pa kuorum kushtetues përbën sabotim të drejtpërdrejtë të Kushtetutës dhe vetë shtetit”, theksohet më tej.

LDK e cilëson këtë veprim si abuzim me institucionin e Kuvendit dhe përpjekje për imponim politik.

“Ky është abuzim i hapur me Kuvendin e Kosovës, shkelje e rëndë e rendit kushtetues dhe përpjekje për të imponuar vullnet parapolitik”, thuhet në komunikatë.

Në fund, kjo parti thekson se rendi kushtetues nuk është i negociueshëm dhe paralajmëron përgjegjësi për zhvillimet e fundit.

“Republika nuk mund të merret peng. Rendi kushtetues nuk është i negociueshëm… për aktin e sontëm do të ketë përgjegjësi politike, institucionale dhe nacionale”, përfundon reagimi.

