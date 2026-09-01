LDK del me komunikatë pas mbledhjes së kryesisë, i bëjnë thirrje deputetëve të Grupit të tyre Parlamentar ta votojnë Bekim Sejdiun për President
Lidhja Demokratike e Kosovës, ka dal me komunikatë pas mbledhjes së kryesisë së kësaj partie që kanë mbajtur sot në lidhje me kandidatin për President, Bekim Sejdiun. Sipas LDK-së, kryesia me unanimitet të plotë, miratoi marrëveshjen e arritur nga ekipi negociues i LDK-së; dhe kështu mbështeti nominimin e profesor Bekim Sejdiut për President të Republikës.…
Lajme
Lidhja Demokratike e Kosovës, ka dal me komunikatë pas mbledhjes së kryesisë së kësaj partie që kanë mbajtur sot në lidhje me kandidatin për President, Bekim Sejdiun.
Sipas LDK-së, kryesia me unanimitet të plotë, miratoi marrëveshjen e arritur nga ekipi negociues i LDK-së; dhe kështu mbështeti nominimin e profesor Bekim Sejdiut për President të Republikës.
“Ky vendim përfaqëson qëndrimin zyrtar dhe institucional të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ai është marrë në përputhje me mandatin e dhënë nga Kuvendi i LDK-së, me procedurat vendimmarrëse të partisë dhe me përgjegjësinë që LDK-ja ka marrë për garantimin e stabilitetit institucional dhe funksionimin e rregullt të rendit kushtetues. Për LDK-në, ky proces nuk lidhet vetëm me zgjedhjen e një individi. Ai lidhet, para së gjithash, me ruajtjen e institucioneve të Republikës, shmangien e një krize të re politike dhe krijimin e kushteve për funksionim të qëndrueshëm institucional. Interesi i shtetit dhe detyrimi ndaj rendit kushtetues kanë qenë dhe mbeten orientimi themelor i veprimit tonë”, thuhet në komunikatë.
Ata kanë thënë se zgjedhja e Presidentit të Republikës kërkon një personalitet me integritet të dëshmuar, përgatitje të lartë profesionale dhe përvojë institucionale, i cili e kupton peshën kushtetuese të kësaj detyre dhe është në gjendje ta përfaqësojë unitetin e popullit.
“Profesor Bekim Sejdiu i përmbush këto kritere. Si jurist, profesor universitar, diplomat dhe ish-gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese, ai ka ndërtuar një karrierë të gjatë në shërbim të institucioneve të Kosovës. Përvoja e tij në fushën kushtetuese dhe në përfaqësimin diplomatik të vendit përbën garanci për ushtrimin e pavarur, të paanshëm dhe dinjitoz të detyrës së Presidentit. Kryesia vlerëson se kandidatura e tij i shërben nevojës së vendit për një President që qëndron mbi ndarjet partiake, respekton me përpikëri Kushtetutën dhe përfaqëson Republikën me seriozitet brenda dhe jashtë vendit; me theks të veçantë në orientimin tonë euroatlantik”, thuhet mes tjerash në komunikatë.
Kryesia u ka bërë thirrje deputetëve të Grupit Parlamentar të LDK-së që, gjatë procesit të votimit, të veprojnë në përputhje me autorizimet e Kuvendit të partisë, vendimin e Kryesisë dhe përgjegjësinë që mbajnë si përfaqësues të Lidhjes Demokratike të Kosovës.
“Në çështjet që përcaktojnë stabilitetin dhe të ardhmen institucionale të vendit, përgjegjësia ndaj Republikës duhet të qëndrojë mbi çdo konsideratë tjetër. Respektimi i vendimeve të organeve legjitime të partisë është njëkohësisht respektim i mandatit politik, i besimit të anëtarësisë dhe i interesit shtetëror. Lidhja Demokratike e Kosovës do të vazhdojë të veprojë me maturi, unitet dhe përgjegjësi, duke vendosur mbi të gjitha interesin e Republikës së Kosovës”, thuhet në komunikatë. /Lajmi.net/