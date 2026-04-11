Latifi: Në kohën kur bota po ribëhet, në Kosovë nuk e zgjedhin dot një president, në RMV nuk e mbrojnë gjuhën shqipe, në Shqipëri nuk i plotësojnë kushtet për integrim në BE
Profesori i Filozofisë, Blerim Latifi, ka thënë se bota ‘’po ribëhet nga themelet’’ përderisa, në Kosovë, partitë politike s’po arrijnë ta zgjedhin presidentin. ‘’Në Kosovë nuk e zgjedhin dot një president. Në Maqedoni nuk e mbrojnë dot të drejtên elementare të përdorimit të gjuhës shqipe në institucione. Në Shqipëri nuk i plotësojnë dot kushtet e…
Profesori i Filozofisë, Blerim Latifi, ka thënë se bota ‘’po ribëhet nga themelet’’ përderisa, në Kosovë, partitë politike s’po arrijnë ta zgjedhin presidentin.
‘’Në Kosovë nuk e zgjedhin dot një president.
Në Maqedoni nuk e mbrojnë dot të drejtên elementare të përdorimit të gjuhës shqipe në institucione.
Në Shqipëri nuk i plotësojnë dot kushtet e integrimit në BE.
Këta janë shqiptarët në kohën kur bota po ribëhet nga themelet’’, ka shkruar ai.