“Lately” – Kënga më e re e Noizyt Reperi i njohur shqiptar, Noizy, ka publikuar këngën e tij më të re me titull “Lately”. Projekti vjen si bashkëpunim me producentët Erno dhe 6AM, transmeton lajmi.net Teksti i këngës është shkruar nga vetë Noizy, në bashkëpunim me Ernon, ndërsa miksimi është realizuar nga Lawa, Këtij projekti Noizy ia ka bashkangjitur një videoklip./lajmi.net/