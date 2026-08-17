Largohen mbeturinat në Kalabri, qytetarët paralajmërohen me gjobë deri 500 euro
Kompania Rajonale e Mbeturinave “Pastrimi” ka larguar mbeturinat e hedhura në rrugën “Ali Vitia”, në lagjen Kalabria të Prishtinës. Përmes një njoftimi, kompania u ka bërë thirrje qytetarëve që të mos hedhin mbetje në hapësira publike, duke paralajmëruar se veprime të tilla dënohen nga Inspektorati i Komunës. “Kujdes qytetarë, mos hidhni mbeturina në hapësira publike,…
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Kompania Rajonale e Mbeturinave “Pastrimi” ka larguar mbeturinat e hedhura në rrugën “Ali Vitia”, në lagjen Kalabria të Prishtinës.
Përmes një njoftimi, kompania u ka bërë thirrje qytetarëve që të mos hedhin mbetje në hapësira publike, duke paralajmëruar se veprime të tilla dënohen nga Inspektorati i Komunës.
“Kujdes qytetarë, mos hidhni mbeturina në hapësira publike, sepse do të gjobiteni me 500 euro nga Inspektorati i Komunës”, thuhet në njoftimin e KRM “Pastrimi”.