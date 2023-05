Lampard për ndeshjen ndaj Arsenalit: Ende luftojnë për titull, kundër nesh i duhet një reagim i madh

Legjenda e Bluve të Londrës tregon për lëndimet e shumta që ka para kësaj ndeshje dhe për mundësitë që ka ndaj “Topçinjëve”, shkruan Lajmi.net

“Ata janë ende në luftë për titull. Nëse lëndohen, do të ketë një reagim të madh. Nëse mund t’i bëjmë gjërat e vështira, mund të jetë ndryshe”, tha fillimisht Lampard

Frank Lampard on good time to play Arsenal:

"It could be either way. Very much in the hunt still to win the league. If they're wounded they could have a big reaction, if we can make things difficult, it could be different."

— Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) May 1, 2023