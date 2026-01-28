Lamine Yamal shënon gol të bukur, Barcelona në epërsi
Skuadra e Barcelonës ka shënuar golin e dytë ndaj Copenhagenit. Golin për 2:1 e shënoi sulmuesi spanjoll, Lamine Yamal. Lamine Yamal shënoi gol të bukur, i ndihmuar nga mbrojtësi i klubit kundërshtar. Ky gol u shënua në minutën e 60’të. VIDEO
Sport
