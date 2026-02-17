Lajm katastrofë për Kosovën: Amir Rrahmani pëson lëndim të rëndë, do të mungoj kundër Sllovakisë në mars

Kombëtarja e Kosovës dhe Napoli kanë marr një lajm tejet të keq. Mbrojtësi, Amir Rrahmani kë pësuar një lëndim në ndeshjen e fundit kundër Rmoës dhe pritet të mungoj deri në pjesën e fundit të sezonit, transmeton lajmi.net. Sipas testeve të bëra sot, Rrahmani ka këputje të shkallës së lartë në bicepsit femoral të kofshës…

Sport

17/02/2026 18:13

Kombëtarja e Kosovës dhe Napoli kanë marr një lajm tejet të keq.

Mbrojtësi, Amir Rrahmani kë pësuar një lëndim në ndeshjen e fundit kundër Rmoës dhe pritet të mungoj deri në pjesën e fundit të sezonit, transmeton lajmi.net.

Sipas testeve të bëra sot, Rrahmani ka këputje të shkallës së lartë në bicepsit femoral të kofshës së majtë. Ai pritet të mungoj 8 deri në 10 javë.

Me këtë rast, Kosova nuk do ta ketë në dispozicion Rrahmanin me 26 mars kundër Sllovakisë, në gjysmëfinalen e play-offit për kualifikim në Botëror.

Në rast se kualifikohemi në finale kundër Turqisë ose Rumanisë, ndeshja zhvillohet me 31 mars në Prishtinë, ku Kosova s’do ta ketë në dispozicion kapitenin e saj./lajmi.net/

