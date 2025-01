Lajçak bisedon me liderët e Ballkanit për integrimin e tyre në BE

Përmes një postimi në “X”, Lajcak tha se ia vlen të diskutohet për të ardhmen e shteteve të Ballkanit Perëndimor në BE, transmeton lajmi.net.

“E vlerësojë një bisedë konstruktive mbi zgjerimin e BE-së në dialogun tradicional të diplomacisë në Forumin Ekonomik Botëror për Ballkanin Perëndimor”, ka shkruar Lajçak./Lajmi.net/

Discussing the 🇪🇺 future of our neighbors is worth getting up early. Appreciated a constructive conversation on 🇪🇺 enlargement at the traditional @wef diplomacy dialogue on the Western Balkans. pic.twitter.com/MV0ISYeOBD

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) January 23, 2025