Labi ka qenë një nga emrat më të përmendur gjatë muajve të fundit në mediat vendore, këngëtari ka njoftuar se po viziton Spanjën për disa ditë pushimi, shkruan lajmi.net.

Ai ka ndarë një fotografi nga aeroporti së bashku me familjen ku tregon se për herë të parë pas dy vitesh do udhëtojë së bashku me ta me një avion.

“Pas dy viteve tani ua lejova familjes të udhëtojmë se bashku me avion drejtë Spanjës”, ka shkruar Labi krahas fotografisë. /Lajmi.net/