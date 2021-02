La flamurin e SHBA te dera e SHISH/ Shërbimi sekret, anti terrori dhe prokuroria u vunë në gjurmët e të riut

Sipas burimeve pas një sërë veprimesh ku u përfshi edhe marrja në pyetje e rojës së Shish, si dhurues i flamurit amerikan u zbulua se ishte Luis Shyti , 32 vjeç nga një fshat i Tiranës. Bëhet me dije se shërbimi sekret ka kërkuar bashkëpunim me policinë për të rënë në gjurmët e personit në fjalë, i cili pas kërkimeve dhe këqyrjes së kamerave të sigurisë, u mësua se nuk ka asnjë ngarkesë kriminale dhe gjithashtu as rrezikshmëri shoqërore.