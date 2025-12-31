Kylian Mbappé pëson dëmtim në gju, mund të mungojë deri në tre javë
Sport
Ylli i Real Madridit dhe kombëtares së Francës, Kylian Mbappé, ka pësuar një dëmtim në gju dhe pritet të mungojë në ndeshjet e fillimit të vitit 2026.
Sipas raportimeve të L’Équipe, Mbappé ka dëmtuar ligamentin dhe mund të qëndrojë jashtë fushës për rreth tre javë, transmeton lajmi.net.
Ky dëmtim vjen në një moment kyç për ekipin spanjoll dhe kombëtaren franceze, duke rritur sfidat për trajnerët në ndeshjet e ardhshme.
Rehabilitimi dhe rikuperimi i Mbappé do të jenë të monitoruara me kujdes nga stafi mjekësor i Real Madridit./lajmi.net/