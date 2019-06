Prishtina Weather ka njoftuar se moti gjatë ditë së diel do të jetë i vranët dhe me reshje të shiut gjatë pasdites.

Moti gjatë ditës së diel do të jetë me vranësira ku do të përcillet me reshje të shiut, temperatura minimale pritet të jetë 10 gradë Celsius, kurse ajo maksimale pritet të jetë 18 gradë Celsius.

Në aspektin termik, temperaturat do të luhaten përreth vlerave mesatare për këtë periudhë kohore.

Do të fryj erë e lehtë dhe mesatare nga verilindja 3-5m/s.