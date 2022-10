Ky ishte mesazhi që përcolli Adriana Matoshi me vetullat rozë Aktorja dhe deputetja kosovare, Adriana Matoshi, njihet për stilin e saj të veçantë. Së fundi, ajo mori pjesë në dasmën e Drilonit dhe Beslirës, shkruan lajmi.net. E vëmendje mori me paraqitjen e saj të jashtme. Ajo u shfaq me vetullat rozë, një “trend” i ri, por mbrapa kësaj fshihet një mesazh i fortë. Adriana, vetë…