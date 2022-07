Ky ishte mesazhi: Artan Hoxha publikon videon pak pas atentatit në Fushë Krujë

Gazetari Artan Hoxha ka publikuar një tjetër video, vetëm pak çaste pasi ishte kryer atentati mbi urën e Fushë Krujës që u mori jetën tre të rinjve, Brilant Martinaj, Besmir Hoxhajt dhe Diklen Vatës.

Në video shihet se i makina tip “pasat” shkrumbohet nga flakët ndërsa brenda saj u dogjën edhe trupa e vrarë të Brilant Martinajt dhe Besmir Hoxhës. Ndërsa pak më tutje ishte i vdekur Diklen Vata.

Postimi i Artan Hoxhës:

Mesazhi i masakres mbi uren e Fushe Krujes…

Far west in the west of Albania..

17 korrik 2022.

Imazhet makaber nga ekzekutimi mafioz i Brilant Martinajt, Besmir Hoxhes dhe Diklen Vates…