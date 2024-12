Ky është Liridon Masurica, që kërkohet nga SHBA për krime online Policia e Kosovës, Drejtoria e Hetimit të Krimeve Kibernetike në bashkërendim me Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, pas veprimeve hetimore disa mujore, ka zhvilluar aksion në 2 lokacione të ndryshme, në Prishtinë dhe Gjilan, që rezultoi me tre të arrestuar. E në lidhje me këtë rast ka njoftuar edhe Departamenti Amerikan i Drejtësisë…