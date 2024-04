Ky është banori që u largua mbrëmë përfundimisht nga BBV3 Banori që la përfundimisht shtëpinë e Big Brother mbrëmë është Liami. A ishte në nominim së bashku me Rozën, Heidin, Françeskën, Erjolën dhe Romeon. Liami e mori me shumë sportivitet largimin e tij, i takoi të gjithë banorët dhe para se të dilte nga shtëpia, ai i tha banorëve “se i do shumë”.