Conchita Wurst do të përformoj në natën finale të Eurovisionit Është zbuluar kush do të performojë në finalen e madhe të “Eurovision 2024”. Sivjet zhvillohet 50 vjetori që kur ABBA i solli Suedisë fitoren e saj të parë në Eurovision me hitin “Waterloo”. Charlotte Perrelli, Carola dhe Conchita Wurst do të performojnë në programin e finales së këtij viti në “Eurovision 2024”. Me performancën e…